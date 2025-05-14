Погибшая в Перми 18-летняя девушка могла упасть с крыши на забор с пиками

18-летняя Надежда Вожакова, тело которой было обнаружено висящим на кольях металлического забора у бара «Пиво. Мясо» в Перми, могла упасть на штырь ограждения с крыши. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Сейчас следователи также рассматривают версию, что она могла упасть на забор с крыши. Как туда она залезла, зачем и почему упала — пока неизвестно. Сейчас следственными экспериментами устанавливается, что именно произошло», — сказал собеседник издания.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело 18-летней Надежды Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как погибла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем. Собеседник издания также сообщил о состоянии перед смертью погибшей.
Ранее представители бара «Пиво. Мясо» в разговоре с aif.ru отреагировали на инцидент, при котором был обнаружен труп висящей на заборе возле заведения 18-летней девушки.
Тетя молодого человека Вожаковой Алексея Гурьева Мария заявила aif.ru, что парень, который сейчас служит в армии, не поверил в гибель возлюбленной и бросил трубку. Однако через некоторое время у него случилась истерика. По ее словам, сейчас родственники пытаются успокоить молодого человека. Мария отметила, что пара была очень близка, они могли часами разговаривать, и не по разу в день.