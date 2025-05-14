13 человек погибли за месяц в ДТП в Новосибирской области

В ГУ МЧС России по Новосибирской области подвели итоги работы за апрель. Спасатели в прошлом месяце пришли на помощь пострадавшим в 204 ДТП. Благодаря их работе было спасено восемь человек. Их деблокировали из поврежденных автомобилей. Но, к сожалению, не обошлось без жертв — 13 водителей и пассажиров погибли. Также в апреле в авариях пострадали 232 человека.