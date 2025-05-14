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13 человек погибли за месяц в ДТП в Новосибирской области

А еще более 230 человек получили в авариях травмы.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС России по Новосибирской области подвели итоги работы за апрель. Спасатели в прошлом месяце пришли на помощь пострадавшим в 204 ДТП. Благодаря их работе было спасено восемь человек. Их деблокировали из поврежденных автомобилей. Но, к сожалению, не обошлось без жертв — 13 водителей и пассажиров погибли. Также в апреле в авариях пострадали 232 человека.

— Одна из аварий произошла 29 апреля в Заельцовском районе Новосибирска. Тогда легковушка наехала на препятствие. В результате столкновения водитель сломал ногу и был зажат в искореженном металле. Пожарные деблокировали мужчину и передали его бригаде скорой помощи, — добавили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают водителям, что за рулем необходимо быть предельно внимательным, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров.