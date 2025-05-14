Поили до смерти: эксперты раскрыли, кто ответит за гибель девушки на заборе

Он отметил, что работников питейного заведения могут привлечь к ответственности по статьям 33 и 34 УК РФ. «Здесь можно рассматривать 33-ю и 34-ю статьи УК РФ, вот именно как пособничество, действия тех же самых сотрудников бара в совершении преступления. То есть фактически девушка, возможно, благодаря этому пособничеству потребила смертельную дозу алкоголя. То есть не факт, что она бы вообще доехала до дома или не скончалась именно от полученной дозы алкоголя… То есть здесь нужно смотреть, был ли умысел. Потому что состав преступления подразумевает злой умысел», — сказал Шапкин.