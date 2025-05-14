Поили до смерти: эксперты раскрыли, кто ответит за гибель девушки на заборе

У погибшей в Перми в ночь с 10 на 11 мая на кольях ограждения девушки выявили 5,8 промилле алкоголя. Эксперты назвали такую дозу смертельной.
При таком состоянии на забор не лезут.
Как сообщалось, тело 18-летней Надежды В. нашли висевшим на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо», где она отдыхала с подругой. Источники в силовых структурах сообщили aif.ru, что смерть пермячки на 99% наступила в результате несчастного случая, когда она хотела перелезть через ограждение.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края проинформировали, что в крови погибшей выявили 5,8 промилле алкоголя. «Чтобы получить такую дозу, нужно выпить несколько бутылок крепкого напитка, и сделать это быстро», — прокомментировал нарколог, врач-психиатр Василий Шуров. Он акцентировал, что человек, употребивший такое количество алкоголя, будет находиться в коматозном состоянии, и назвал такую дозу смертельной.
«Ну нереальные цифры. Это минимум кома с тяжёлым угнетением сознания. Ну какое там лазание по заборам? — сказал эксперт. — Очень тёмная история. Нужно разбираться».
Сотрудникам бара грозит уголовное дело.
Сотрудники бара «Пиво. Мясо» в Перми, возле которого нашли мёртвую 18-летнюю девушку на кольях забора и где перед смертью отдыхала и употребляла алкогольные напитки погибшая, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Формально нет таких норм закона, в соответствии с которыми, скажем, бармен может не наливать подвыпившему уже посетителю, то есть отказать в обслуживании. Но всегда нужно руководствоваться здравым смыслом. И поскольку произошёл такой трагический случай, не исключено возбуждение уголовного в отношении сотрудников бара», — отметил Шапкин.
Он отметил, что работников питейного заведения могут привлечь к ответственности по статьям 33 и 34 УК РФ. «Здесь можно рассматривать 33-ю и 34-ю статьи УК РФ, вот именно как пособничество, действия тех же самых сотрудников бара в совершении преступления. То есть фактически девушка, возможно, благодаря этому пособничеству потребила смертельную дозу алкоголя. То есть не факт, что она бы вообще доехала до дома или не скончалась именно от полученной дозы алкоголя… То есть здесь нужно смотреть, был ли умысел. Потому что состав преступления подразумевает злой умысел», — сказал Шапкин.
По мнению эксперта, сотрудники бара наверняка понимали, о каких дозах алкоголя идёт речь, и что после такого количества алкоголя человек может не выжить.
После трагедии бар «Пиво. Мясо» требуют закрыть.
Шапкин также добавил, что бар «Пиво. Мясо» после такого инцидента в любом случае ждёт серьёзная проверка, в ходе которой точно вскроются какие-то нарушения. Он также допустил закрытие заведения. Кстати, Роспотребнадзор уже проинформировал, что может быть принято решение о приостановлении деятельности бара.
По информации ведомства, в ходе проверочных мероприятий там были установлены многочисленные эпизоды нарушения санитарных требований: несоблюдение технологий приготовления пищи, правил личной гигиены сотрудниками предприятия и другие. Меру административного наказания определит суд.
Между тем местные жители разместили в Сети петицию с требованием закрыть бар «Пиво. Мясо», расположенный в городе Пермь в микрорайоне Закамск. По состоянию на 19:00 часов 13 мая её поддержали почти 2800 человек.