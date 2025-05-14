Россия впервые проведет учения с Шри-Ланкой

Военные РФ и Шри-Ланки примут участие в первых совместных антитеррористических учениях.
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых совместных учениях России и Шри-Ланки, посвященных противодействию международному терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
«Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм», — передает пресс-служба слова помощника командующего войсками ВВО полковника Ивана Тараева.
Военнослужащие обеих стран в рамках учений будут отрабатывать способы координации и взаимодействия между подразделениями при противодействии условным террористическим формированиям. Основная задача мероприятий заключается в повышении уровня слаженности и совершенствовании практических навыков ведения боевых действий в условиях джунглей и городской застройки. Место проведения учений и сроки их проведения пока не разглашаются.
На Шри-Ланке уже завершилась конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений. В составе российской делегации на мероприятии присутствовали представители ВВО, возглавляемые помощником командующего войсками ВВО по вопросам международного сотрудничества полковником Иваном Тараевым. Вооруженные силы Шри-Ланки представляли военнослужащие под руководством заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-майора Амарапалы.