Россия впервые проведет учения с Шри-Ланкой

Военнослужащие обеих стран в рамках учений будут отрабатывать способы координации и взаимодействия между подразделениями при противодействии условным террористическим формированиям. Основная задача мероприятий заключается в повышении уровня слаженности и совершенствовании практических навыков ведения боевых действий в условиях джунглей и городской застройки. Место проведения учений и сроки их проведения пока не разглашаются.