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Россия впервые проведет учения с Шри-Ланкой

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых совместных учениях России и Шри-Ланки, посвященных противодействию международному терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Военные РФ и Шри-Ланки примут участие в первых совместных антитеррористических учениях.

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в первых совместных учениях России и Шри-Ланки, посвященных противодействию международному терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«Эти учения — важный шаг в развитии военного сотрудничества между нашими странами. Совместная подготовка позволит не только обменяться опытом, но и выработать единые подходы к противодействию глобальным угрозам, таким как терроризм», — передает пресс-служба слова помощника командующего войсками ВВО полковника Ивана Тараева.

Военнослужащие обеих стран в рамках учений будут отрабатывать способы координации и взаимодействия между подразделениями при противодействии условным террористическим формированиям. Основная задача мероприятий заключается в повышении уровня слаженности и совершенствовании практических навыков ведения боевых действий в условиях джунглей и городской застройки. Место проведения учений и сроки их проведения пока не разглашаются.

На Шри-Ланке уже завершилась конференция по вопросам подготовки первых совместных российско-ланкийских военных учений. В составе российской делегации на мероприятии присутствовали представители ВВО, возглавляемые помощником командующего войсками ВВО по вопросам международного сотрудничества полковником Иваном Тараевым. Вооруженные силы Шри-Ланки представляли военнослужащие под руководством заместителя начальника штаба сухопутных войск генерал-майора Амарапалы.