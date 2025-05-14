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Жителю Иркутска вынесли приговор за контрабанду леса на 580 миллионов рублей

Городской суд Тайшета Иркутской области вынес приговор фигуранту уголовного дела о крупной контрабанде стратегически важных ресурсов, приобретении незаконно заготовленной древесины и легализации имущества, купленного в результате преступления.

Источник: Freepik

Речь идет о противозаконном экспорте более чем сотни тысяч кубометров древесины, стоимость которой превышает 580 миллионов рублей, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В 2016—2019 годах житель Иркутска, входивший в организованную группу, скупал незаконно заготовленные лесоматериалы и затем легализовал их посредством фиктивных сделок. После этого контрабандист на системной основе вывозил товар через таможенную границу ЕАЭС.

Суд приговорил фигуранта к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Расследование дел соучастников преступления продолжается.