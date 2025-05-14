У погибшей на заборе девушки в Перми пропал телефон и джинсовая куртка

У 18-летней Надежды Вожаковой, которую обнаружили мертвой, висящей на штыре металлического забора у бара «Пиво. Мясо» в Перми, пропали джинсовая куртка и мобильный телефон. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала тетя молодого человека погибшей Мария.
«Мы не можем понять сами, но что-то тут нечисто. Может быть, ее пытались изнасиловать, но не получилось, мы не знаем. Не верится нам, что это был несчастный случай. Алексей тоже не верит, так как на ней была джинсовка, а подвешена она была уже без нее. Также неизвестно, где ее телефон. Мы звонили на него, но он выключен», — сказала собеседница издания.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело 18-летней Надежды Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как погибла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем. Собеседник издания также сообщил о состоянии перед смертью погибшей.
Ранее представители бара «Пиво. Мясо» в разговоре с aif.ru отреагировали на инцидент, при котором был обнаружен труп висящей на заборе возле заведения 18-летней девушки.
Тетя молодого человека Вожаковой Алексея Гурьева Мария заявила aif.ru, что парень, который сейчас служит в армии, не поверил в гибель возлюбленной и бросил трубку. Однако через некоторое время у него случилась истерика. По ее словам, сейчас родственники пытаются успокоить молодого человека. Мария отметила, что пара была очень близка, они могли часами разговаривать, и не по разу в день.