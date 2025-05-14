Мать основателя группы «Ласковый май» судится с вдовой Шатунова

Мать создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова — Валентина — подала иск против вдовы певца Юрия Шатунова Светланы с требованием признать его завещание недействительным. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
При этом сама суть претензий неизвестна.
Из судебных материалов следует, что ранее было принято решение об изменении территориальной подсудности данного дела. Кузнецова, не согласившись с этим определением, обжаловала его, однако суд оставил ее жалобу без удовлетворения.
По данным сайта столичных судов общей юрисдикции, пока не определена дата слушания по гражданскому иску о признании завещания недействительным.
Накануне продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» в надежде вернуть права на песни группы «Ласковый май», используемые там.