Трамп пожаловался на эффективность средства для похудения «Оземпик»

«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, “Оземпик”. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сообщил Трамп в разговоре с Fox News.