Трамп пожаловался на эффективность средства для похудения «Оземпик»

Трамп заявил, что «Оземпик» не работает.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время широко используется как средство для похудения. Об этом он рассказал в интервью одному из зарубежных телеканалов.
«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, “Оземпик”. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сообщил Трамп в разговоре с Fox News.
Американский лидер также отметил, что его друг, о котором идет речь, точно узнает себя в рассказе и опасается, что президент может назвать его имя, однако Трамп пообещал сохранить анонимность. Кроме того, глава Штатов обратил внимание на существенную разницу в стоимости препарата: по его словам, в Лондоне «Оземпик» стоит в 15 раз дешевле, чем на территории США.
Ранее врач-эндокринолог Европейского медицинского центра, руководитель проекта «Женский доктор» Камиля Табеева назвала альтернативу «Оземпику» для снижения веса, пишет 360.ru. По словам врача, медикаменты, содержащие лираглутид, тирзепатид и семаглутид, способствуют нормализации концентрации глюкозы в крови, помогают контролировать аппетит и способствуют снижению массы тела. Тем не менее, их использование допускается исключительно по назначению врача.