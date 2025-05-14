В Тулуне виновник ДТП выплатил 100 тысяч рублей пострадавшему ребенку

Мальчик получил травмы, после чего его мать обратилась в прокуратуру. Тулунская межрайонная прокуратура провела проверку и подала иск о взыскании с виновника морального вреда. Суд удовлетворил требования, и теперь водитель обязан выплатить ребенку 100 тысяч рублей.