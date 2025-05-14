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В Тулуне виновник ДТП выплатил 100 тысяч рублей пострадавшему ребенку

Водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер», сбивший 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, по решению суда выплатил пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— 22 ноября 2024 в дневное время водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» совершил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего несовершеннолетний получил травмы, — поделились в надзорном ведомстве.

Мальчик получил травмы, после чего его мать обратилась в прокуратуру. Тулунская межрайонная прокуратура провела проверку и подала иск о взыскании с виновника морального вреда. Суд удовлетворил требования, и теперь водитель обязан выплатить ребенку 100 тысяч рублей.