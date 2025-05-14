Обстоятельства гибели девушки возле бара в Кировском районе установит следствие

В следственном отделе по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю. Это обычная практика в тех случаях, когда обстоятельства смерти человека неочевидны. Именно 105-я статья позволяет максимально полно провести следственные действия для установления истины.
Напомним, тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 12 мая на штырях металлической ограды бара на Маршала Рыбалко. В СМИ и соцсетях немедленно начали распространяться самые жуткие подробности, домыслы о характере преступления, рассказы знакомых погибшей, дикие цифры содержания алкоголя в ее крови, информация о мигрантах среди работников бара и прочее.
Официально же краевой минтербез в первые сутки отписался, что признаков насильственной смерти не обнаружено, и речь может идти о несчастном случае. Краевая прокуратура доложила, что держит дело на контроле. А Роспотребнадзор, оперативно проверивший бар, представил список административных правонарушений. Мигрант, занятый деятельностью не по профилю, действительно обнаружен, равно как и нарушения правил торговли алкоголем, трудового законодательства и пожарной безопасности. И даже нашлись 20 пачек контрафактных сигарет.
В общем, стандартный набор проблем, которые выявляются в питейных заведениях при проверках. Какое все это имеет отношение к трагедии, сказать пока трудно.
Все обстоятельства дела предстоит установить следователям. В том числе они изучат и историю с мигрантами, и законность установки и эксплуатации ограждений из металлических штырей. Место происшествия осмотрено, записи камер видеонаблюдения изъяты, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела идет своим чередом.