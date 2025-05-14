Обстоятельства гибели девушки возле бара в Кировском районе установит следствие

Официально же краевой минтербез в первые сутки отписался, что признаков насильственной смерти не обнаружено, и речь может идти о несчастном случае. Краевая прокуратура доложила, что держит дело на контроле. А Роспотребнадзор, оперативно проверивший бар, представил список административных правонарушений. Мигрант, занятый деятельностью не по профилю, действительно обнаружен, равно как и нарушения правил торговли алкоголем, трудового законодательства и пожарной безопасности. И даже нашлись 20 пачек контрафактных сигарет.