Российский боец показал «посадку смерти» с десятками трупов солдат ВСУ

Бойцы РФ показали «посадку смерти», заваленную десятками тел солдат ВСУ.
Российский военнослужащий опубликовал видео с так называемой «посадки смерти» — лесопосадки, заваленной телами погибших бойцов ВСУ, которых никто не эвакуировал. Кадры с места событий были размещены в одном из telegram-каналов.
«Вот, короче, посадка смерти… Тут просто по всей посадке валяются “двухсотые”… И так просто вся посадка — человек 20, не знаю, 30», — говорит военный, снимающий видео, которое опубликовано в telegram-канале Antiseptic.
По словам бойца, украинские военнослужащие, вероятно, пытались организовать в лесопосадке зону эвакуации, однако при отступлении тела погибших сослуживцев остались лежать на месте. Сейчас, как рассказал автор видео, российские военные укрепляют позиции и обустраивают на этом участке третью линию обороны. Местоположение съемки не раскрывается из соображений безопасности.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения российских десантников нанесли удар по скоплению украинской пехоты в Сумской области, пишет RT. ВСУ сосредоточили личный состав в одном из лесных массивов региона. После получения точных координат целей расчеты реактивных систем залпового огня «Град» произвели прицельный огневой налет по обозначенным районам, в результате чего живая сила ВСУ была уничтожена.