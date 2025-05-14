Российский боец показал «посадку смерти» с десятками трупов солдат ВСУ

По словам бойца, украинские военнослужащие, вероятно, пытались организовать в лесопосадке зону эвакуации, однако при отступлении тела погибших сослуживцев остались лежать на месте. Сейчас, как рассказал автор видео, российские военные укрепляют позиции и обустраивают на этом участке третью линию обороны. Местоположение съемки не раскрывается из соображений безопасности.