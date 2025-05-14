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Полномочия скончавшегося депутата ГД РФ Павла Качкаева прекращены досрочно

Госдума досрочно прекратила полномочия Павла Качкаева.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании Государственной Думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Павла Качкаева в связи с его кончиной. Перед голосованием парламентарии почтили память коллеги минутой молчания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Качкаева как человека исключительной порядочности, высокого профессионализма и ответственности, прошедшего серьезную жизненную школу.

— Мы знали его как очень порядочного, профессионального, ответственного человека, прошедшего большую жизненную школу, — отметил спикер.

Напомним, с 2003 по 2011 год Качкаев возглавлял администрацию Уфы, после чего был избран в федеральный парламент, где занимал пост первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ.

В конце апреля 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров удостоил Качкаева почетного звания заслуженного работника государственной и муниципальной службы.

Павел Качкаев ушел из жизни 5 мая 2023 года.

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