Полномочия скончавшегося депутата ГД РФ Павла Качкаева прекращены досрочно

На пленарном заседании Государственной Думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Павла Качкаева в связи с его кончиной. Перед голосованием парламентарии почтили память коллеги минутой молчания.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Качкаева как человека исключительной порядочности, высокого профессионализма и ответственности, прошедшего серьезную жизненную школу.
— Мы знали его как очень порядочного, профессионального, ответственного человека, прошедшего большую жизненную школу, — отметил спикер.
Напомним, с 2003 по 2011 год Качкаев возглавлял администрацию Уфы, после чего был избран в федеральный парламент, где занимал пост первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ.
В конце апреля 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров удостоил Качкаева почетного звания заслуженного работника государственной и муниципальной службы.
Павел Качкаев ушел из жизни 5 мая 2023 года.
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