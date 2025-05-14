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Британский наемник, воюющий на Украине, избивал людей ради удовольствия

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, воевавший на стороне ВСУ, до отправки на конфликт открыто признавался в склонности к насилию и совершал преступления на улицах Эдинбурга. Об этом сообщают издания со ссылкой на личные публикации Гуда в соцсетях. В своих постах он делился воспоминаниями о драках, поджогах и других правонарушениях, совершенных им ради развлечения.

Британский наемник ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга.

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, воевавший на стороне ВСУ, до отправки на конфликт открыто признавался в склонности к насилию и совершал преступления на улицах Эдинбурга. Об этом сообщают издания со ссылкой на личные публикации Гуда в соцсетях. В своих постах он делился воспоминаниями о драках, поджогах и других правонарушениях, совершенных им ради развлечения.

«Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала», — писал Гуд в одном из постов от 21 ноября 2024 года. Текст передает РИА Новости.

Британец также рассказывал о трех арестах за год и инциденте с избиением бездомного: «Я украл его шляпу, полную монет. Он умолял вернуть ее, но я лишь смеялся, глядя в его окровавленное лицо», — написал наемник. Кроме того, Гуд подробно описывал поджоги домов и общественных зданий, а также случай, когда принес пистолет в школу.

В других публикациях Гуд не скрывал своей тяги к убийствам, называя наиболее кровопролитные бои лучшими моментами жизни. Он неоднократно писал о том, что скучает по времени, когда мог убивать. В конце марта Верховный суд ДНР заочно назначил Гуду наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Михала Деметрашвили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии по обвинению в наемничестве, пишет RT. Судом установлено, что в 2022 году Деметрашвили прибыл на Украину и добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве наемника, где прошел соответствующую подготовку.