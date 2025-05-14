Британский наемник, воюющий на Украине, избивал людей ради удовольствия

«Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала», — писал Гуд в одном из постов от 21 ноября 2024 года. Текст передает РИА Новости.