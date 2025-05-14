Утонувшего месяц назад нашли в пойме Иртыша в Павлодарской области

«В 8 км от села Железинка в пойме Иртыша обнаружен труп мужчины, утонувшего 12 апреля в селе Береговом района Тереңкөл, который был извлечен из воды спасателями», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области во вторник.
Тело опознано родственниками.
В ходе поисковых работ спасателями с использованием эхолотов проводилось обследование дна реки Иртыш и визуально была осмотрена береговая линия. Водолазы 50 раз погружались, они обследовали порядка 700 кв. м.
Поисковые работы затрудняли сильное течение, высокий уровень воды, что связано с природоохранными попусками и нулевой видимостью на дне реки. Тело обнаружили местные жители.