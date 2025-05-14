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Утонувшего месяц назад нашли в пойме Иртыша в Павлодарской области

Павлодар. 14 мая. КазТАГ — Утонувшего месяц назад нашли в пойме Иртыша в Павлодарской области, передает КазТАГ.

Источник: silkadv.com

«В 8 км от села Железинка в пойме Иртыша обнаружен труп мужчины, утонувшего 12 апреля в селе Береговом района Тереңкөл, который был извлечен из воды спасателями», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области во вторник.

Тело опознано родственниками.

В ходе поисковых работ спасателями с использованием эхолотов проводилось обследование дна реки Иртыш и визуально была осмотрена береговая линия. Водолазы 50 раз погружались, они обследовали порядка 700 кв. м.

Поисковые работы затрудняли сильное течение, высокий уровень воды, что связано с природоохранными попусками и нулевой видимостью на дне реки. Тело обнаружили местные жители.