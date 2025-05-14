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Житель Башкирии убил сожительницу, за избиение которой уже сидел

47-летний житель Салавата предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Источник: Следком по РБ

Житель Башкирии убил сожительницу, за избиение которой уже сидел. 47-летний житель Салавата в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Как установлено следствием, в марте 2025 года между фигурантом и его сожительницей во время употребления спиртных напитков произошла ссора. Женщина начала сыпать оскорблениями, мужчина схватился за нож и ударил ее в область груди и живота. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

«После содеянного обвиняемый сам вызвал скорую помощь и полицию, с места преступления не скрывался. В 2022 году он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью той же потерпевшей. После отбытия наказания в виде лишения свободы пара вновь начала сожительствовать», — отметили в пресс-службе СУ СК России по РБ.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд.