Житель Башкирии убил сожительницу, за избиение которой уже сидел

Как установлено следствием, в марте 2025 года между фигурантом и его сожительницей во время употребления спиртных напитков произошла ссора. Женщина начала сыпать оскорблениями, мужчина схватился за нож и ударил ее в область груди и живота. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.