Причины нападения двух питбулей на пермского инженера 15 апреля рассказал заслуженный деятель Российской кинологической федерации Александр Шляпин сайту perm.aif.ru. Напомним, месяц назад на парковке у завода «Пермские моторы» две собаки, сорвавшиеся с поводков, напали на проходящего мимо мужчину. Они повалили его на землю и сильно покусали. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. «Собаки напали на мужчину просто от скуки, никакой злости у них на видео не видно. Их одних оставили, привязали. Чем им заняться? Это была такая звериная игра с живой целью. Но, конечно, человеку от этого не легче», — пояснил кинолог сайту perm.aif.ru. Владелец собак после происшествия был опрошен правоохранительными органами. СУ СКР по Пермскому краю проводит расследование. Мужчине грозит административная ответственность и штраф. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что супруга пострадавшего считает такое наказание мягким и несправедливым. Женщина пытается добиться ужесточения закона.