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Житель Тайшета осужден на 8,5 лет за контрабанду леса на 580 млн рублей

Мужчина занимался незаконной заготовкой и экспортом древесины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителю Тайшета вынесли суровый приговор за крупномасштабную контрабанду древесины. Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, в период с 2016 по 2019 год осужденный в составе организованной группы занимался незаконной заготовкой и экспортом древесины.

— И ее легализацией через фиктивные сделки. Он вывозил лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 112 тыс. куб. м, стоимость превысила 580 млн рублей, — поделились правоохранители.

Помимо основного наказания, суд назначил виновнику штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил на три года заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель кроссовера из Иркутска разбил четыре машины.