Житель Тайшета осужден на 8,5 лет за контрабанду леса на 580 млн рублей

Жителю Тайшета вынесли суровый приговор за крупномасштабную контрабанду древесины. Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, в период с 2016 по 2019 год осужденный в составе организованной группы занимался незаконной заготовкой и экспортом древесины.