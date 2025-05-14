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В Омской области мать погибшего ребёнка подозревается в преступном бездействии

Девушка, зная о физическом и психологическом насилии отца над мальчиком, не обращалась в полицию.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Муромцевского района Омской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшем тяжкие последствия. Девушку обвиняют по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с ребёнком».

По данным следствия, с 18 февраля по 11 марта 2025 года отчим двухлетнего мальчика систематически применял к нему физическое и психологическое насилие. Мать, зная о происходящем, не обратилась за помощью в правоохранительные органы и органы системы профилактики.

В результате бездействия женщины ребёнок погиб. В отношении отчима возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Истязание». Он заключён под стражу на период следствия.

Прокуратура также сообщила о мерах прокурорского реагирования: ранее в адрес ОМВД России по Муромцевскому району и комитета образования районной администрации были внесены представления из-за нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности. По итогам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Ход расследования обоих уголовных дел прокуратура района держит на контроле.