В Омской области мать погибшего ребёнка подозревается в преступном бездействии

Прокуратура также сообщила о мерах прокурорского реагирования: ранее в адрес ОМВД России по Муромцевскому району и комитета образования районной администрации были внесены представления из-за нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности. По итогам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов системы профилактики.