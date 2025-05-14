На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП

Авария произошла на 25-м километре автодороги К-89 «Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный» в Хабарском районе. По предварительным данным, 16-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Premio, превысила безопасную скорость, не учла сложные дорожные условия на щебеночном покрытии и нарушила правила движения, в результате чего съехала с проезжей части. Как уточнили в пресс-службе, не имея водительских прав, девушка не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.