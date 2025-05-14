На Алтае женщина пустила дочь за руль и погибла в ДТП

В Алтайском крае в результате ДТП погибла женщина, которая разрешила своей несовершеннолетней дочери сесть за руль автомобиля. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 25-м километре автодороги К-89 «Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный» в Хабарском районе. По предварительным данным, 16-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Premio, превысила безопасную скорость, не учла сложные дорожные условия на щебеночном покрытии и нарушила правила движения, в результате чего съехала с проезжей части. Как уточнили в пресс-службе, не имея водительских прав, девушка не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
— В результате ДТП мама неопытного водителя 1985 года рождения, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте, — говорится в сообщении.
Саму девушку с травмами различной степени тяжести доставили в Хабарскую ЦРБ. Сотрудники госавтоинспекции начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал МВД региона.
6 мая водитель автомобиля «Опель» насмерть сбил 17-летнего подростка на питбайке на 20-м километре трассы Чехов — Кресты и скрылся с места происшествия. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.