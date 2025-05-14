В Европе указали на неправильную политику лидеров ЕС в отношении России

«Европейские лидеры делают громкие заявления, которые ничем не подкреплены, но при этом обижаются, когда их не приглашают на российско-украинские переговоры. Они настаивают на том, чтобы Россия приняла условия прекращения огня, которые ни Европа, ни США не в силах поддержать или обеспечить», — написал Джерми в материале для NATO Watch.