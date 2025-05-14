После схода селя в Сочи лопнула газовая труба

Напомним, ранее в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. В марте возле жилого дома рухнула подпорная стена. Это произошло на улице Тимирязева в Центральном районе города-курорта.