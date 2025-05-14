После схода селя в Сочи лопнула газовая труба, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».
Авария произошла на улице Тепличной поздно вечером 13 мая. По словам очевидцев, ранее на этом участке сель уже угрожал коммуникациям.
На спуске с улицы Вишневой к ЖК «Министерские озера» газовая труба не выдержала напора селевого потока и лопнула.
Аварийные службы перекрыли подачу газа и приступили к ликвидации последствий ЧС.
Напомним, ранее в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. В марте возле жилого дома рухнула подпорная стена. Это произошло на улице Тимирязева в Центральном районе города-курорта.