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После схода селя в Сочи лопнула газовая труба

Авария произошла на улице Тепличной, где ранее сель уже угрожал коммуникациям.

После схода селя в Сочи лопнула газовая труба, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла на улице Тепличной поздно вечером 13 мая. По словам очевидцев, ранее на этом участке сель уже угрожал коммуникациям.

На спуске с улицы Вишневой к ЖК «Министерские озера» газовая труба не выдержала напора селевого потока и лопнула.

Аварийные службы перекрыли подачу газа и приступили к ликвидации последствий ЧС.

Напомним, ранее в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. В марте возле жилого дома рухнула подпорная стена. Это произошло на улице Тимирязева в Центральном районе города-курорта.