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Машинисты украли 10 тонн топлива в Хабаровском крае

Стоимость украденного превысила 520 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Трех машинистов эксплуатационного локомотивного депо «Комсомольск-на-Амуре» ОАО «РЖД» будут судить за кражу 10 тонн топлива из локомотивов стоимостью более 520 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С апреля 2022 года по июнь 2023 года машинисты, по версии следствия, договорились со сторонними участниками преступной группы, в которую входило 28 человек, о краже топлива. Железнодорожники останавливали локомотивы в Амурском районе в безлюдном месте — на станции «Разъезд 21». Там помпами перекачивали топливо в канистры, установленные на автомобилях соучастников, а в документы вносили недостоверные данные о наполненности баков, чтобы скрыть кражу. По данным следствия, таким образом они совершили девять эпизодов краж.

— Три жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняются в краже, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Комсомольским-на-Амуре транспортным прокурором. Они признали вину и возместили ущерб, причиненный ОАО «РЖД». Расследование в отношении остальных соучастников продолжается, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре сотрудник слил 630 литров топлива из экскаваторов работодателя.