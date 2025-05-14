Машинисты украли 10 тонн топлива в Хабаровском крае

С апреля 2022 года по июнь 2023 года машинисты, по версии следствия, договорились со сторонними участниками преступной группы, в которую входило 28 человек, о краже топлива. Железнодорожники останавливали локомотивы в Амурском районе в безлюдном месте — на станции «Разъезд 21». Там помпами перекачивали топливо в канистры, установленные на автомобилях соучастников, а в документы вносили недостоверные данные о наполненности баков, чтобы скрыть кражу. По данным следствия, таким образом они совершили девять эпизодов краж.