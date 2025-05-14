Машинисты украли 10 тонн топлива в Хабаровском крае

Трех машинистов эксплуатационного локомотивного депо «Комсомольск-на-Амуре» ОАО «РЖД» будут судить за кражу 10 тонн топлива из локомотивов стоимостью более 520 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С апреля 2022 года по июнь 2023 года машинисты, по версии следствия, договорились со сторонними участниками преступной группы, в которую входило 28 человек, о краже топлива. Железнодорожники останавливали локомотивы в Амурском районе в безлюдном месте — на станции «Разъезд 21». Там помпами перекачивали топливо в канистры, установленные на автомобилях соучастников, а в документы вносили недостоверные данные о наполненности баков, чтобы скрыть кражу. По данным следствия, таким образом они совершили девять эпизодов краж.
— Три жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняются в краже, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Комсомольским-на-Амуре транспортным прокурором. Они признали вину и возместили ущерб, причиненный ОАО «РЖД». Расследование в отношении остальных соучастников продолжается, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре сотрудник слил 630 литров топлива из экскаваторов работодателя.