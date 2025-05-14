Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Представители ведомства уточнили, что девять вражеских беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, а еще три — над Белгородской областью.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Ночью 12 мая Министерство по чрезвычайным ситуациям также объявило на территории Крыма ракетную опасность.
Кроме того, 10 мая аналогичное предупреждение действовало для жителей Курской области. Гражданам рекомендовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.