В Башкирии за сутки три раза горела сухая трава

По данным ведомства, лесных пожаров за сутки зафиксировано не было. Отмечается, что ранее на территории региона возникло шесть очагов лесных пожаров, охвативших площадь свыше 24 гектаров, а также 248 случаев возгорания сухой растительности на площади более 1200 гектаров.