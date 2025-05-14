В Башкирии за сутки три раза горела сухая трава

В Башкирии за минувшие сутки в трех районах республики — Бирском, Благоварском и Уфимском — зарегистрированы случаи возгорания сухой растительности. Об этом 14 мая сообщил на своей официальной странице в социальных сетях председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
По данным ведомства, лесных пожаров за сутки зафиксировано не было. Отмечается, что ранее на территории региона возникло шесть очагов лесных пожаров, охвативших площадь свыше 24 гектаров, а также 248 случаев возгорания сухой растительности на площади более 1200 гектаров.
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