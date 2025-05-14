Британский наемник ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга

«Помню, как я без всякой причины сломал человеку челюсть в Эдинбурге, ударив его лицом о бордюр. Не спрашивайте меня, почему я это сделал. Я сам не знаю. Полиция преследовала меня, но не смогла поймать», — написал он в социальных сетях.