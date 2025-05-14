Британский наёмник Фрайзер Оуэн Гуд, который воевал за Вооружённые силы Украины, ранее развлекался тем, что избивал людей на улицах Эдинбурга и поджигал здания. Он открыто признаётся в своей любви к насилию и считает самые кровопролитные бои лучшими моментами в своей жизни.
«Помню, как я без всякой причины сломал человеку челюсть в Эдинбурге, ударив его лицом о бордюр. Не спрашивайте меня, почему я это сделал. Я сам не знаю. Полиция преследовала меня, но не смогла поймать», — написал он в социальных сетях.
В том же посте от 21 ноября 2024 года Гуд упоминает о своих трёх арестах за год и рассказывает, как он избил бездомного и забрал у него все собранные деньги.
В конце марта Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил Гуда к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он принимал участие в боевых операциях на территории ДНР против российских военных.