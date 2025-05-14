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Британский наемник ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга

Фрайзер Оуэн Гуд до того, как пойти воевать за ВСУ, избивал людей на улицах Эдинбурга.

Источник: Аргументы и факты

Британский наёмник Фрайзер Оуэн Гуд, который воевал за Вооружённые силы Украины, ранее развлекался тем, что избивал людей на улицах Эдинбурга и поджигал здания. Он открыто признаётся в своей любви к насилию и считает самые кровопролитные бои лучшими моментами в своей жизни.

«Помню, как я без всякой причины сломал человеку челюсть в Эдинбурге, ударив его лицом о бордюр. Не спрашивайте меня, почему я это сделал. Я сам не знаю. Полиция преследовала меня, но не смогла поймать», — написал он в социальных сетях.

В том же посте от 21 ноября 2024 года Гуд упоминает о своих трёх арестах за год и рассказывает, как он избил бездомного и забрал у него все собранные деньги.

В конце марта Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил Гуда к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он принимал участие в боевых операциях на территории ДНР против российских военных.