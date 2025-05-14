FT: Евросоюз готовится нанести серьезный удар по экономике Украины

ЕС хочет ударить по украинской экономике.
Евросоюз в ближайшие недели намерен резко повысить пошлины на импорт украинских товаров, что нанесет существенный удар по экономике Украины. Об этом сообщают британские издания со ссылкой на европейских дипломатов. Повышение тарифов связано с намерением ЕС отказаться от специальных торговых условий, позволявших украинской продукции беспрепятственно попадать на европейский рынок.
«ЕС готовится в течение нескольких недель ввести значительно более высокие пошлины на украинский импорт, что ударит по экономике Киева…» — пишет Financial Times. По данным газеты, решение об отмене облегченных условий для украинского экспорта было принято после того, как Польша возглавила кампанию в защиту фермеров внутри Евросоюза.
В материале уточняется, что между Украиной и Евросоюзом действует соглашение о свободной торговле, однако после начала конфликта с Россией в 2022 году ЕС дополнительно временно отменил оставшиеся тарифы на украинский импорт. Теперь Брюссель планирует вернуть пошлины уже в течение нескольких недель.
Ранее в Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф, пишет 360.ru. По данным зарубежных изданий, Евросоюз не способен самостоятельно ввести дополнительные санкции против России без одобрения со стороны США. В такой ситуации российское руководство может расценить угрозы из-за отказа от 30-дневного перемирия как попытку блефа.