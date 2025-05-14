FT: Евросоюз готовится нанести серьезный удар по экономике Украины

В материале уточняется, что между Украиной и Евросоюзом действует соглашение о свободной торговле, однако после начала конфликта с Россией в 2022 году ЕС дополнительно временно отменил оставшиеся тарифы на украинский импорт. Теперь Брюссель планирует вернуть пошлины уже в течение нескольких недель.