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В Челябинске мужчина по пьяни чуть не убил знакомую

Его задержали сотрудники полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске задержали ранее судимого 49-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Предварительно следователи установили, что вечером 13 мая 2025 года у одного из подъездов дома № 61А по улице Российской в Центральном районе Челябинска поссорились знакомые между собой 49-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Он нанес потерпевшей множественные удары ножом, уронил на землю и убежал. Женщину спасли врачи.

Преступление в кратчайшие сроки раскрыли сотрудники полиции. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены экспертизы для сбора и закрепления доказательств.