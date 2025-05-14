В Челябинске мужчина по пьяни чуть не убил знакомую

В Челябинске задержали ранее судимого 49-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Предварительно следователи установили, что вечером 13 мая 2025 года у одного из подъездов дома № 61А по улице Российской в Центральном районе Челябинска поссорились знакомые между собой 49-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Он нанес потерпевшей множественные удары ножом, уронил на землю и убежал. Женщину спасли врачи.
Преступление в кратчайшие сроки раскрыли сотрудники полиции. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены экспертизы для сбора и закрепления доказательств.