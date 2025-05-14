Маму с маленьким сыном сбила Honda на переходе в Новосибирске

Утром в среду, 14 мая 2025 года, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП — Honda Civic сбила маму с маленьким сыном. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
За рулём иномарки находился мужчина 1988 года рождения. Двигался по улице Столетова и напротив дома № 5 по улице Макаренко наехал на пешеходов. Они шли по нерегулируемому переходу.
Пострадали женщина 1993 года рождения и мальчик 2018 г.р. Их доставили в больницу.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.