Бывший мэр-взяточник с Камчатки лишился кисти руки на исправительных работах

В 2020 году экс-мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявили обвинение в получении взятки в размере двух миллионов рублей, по итогам которого он был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Впоследствии против бывшего мэра были выдвинуты новые обвинения, что привело к увеличению срока наказания до восьми лет и шести месяцев. После того как Иваненко провел в колонии пять лет, ему удалось добиться замены оставшейся части наказания на принудительные работы.