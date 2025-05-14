Вдове погибшего полицейского из Туркестанской области выплатят 14 млн тенге

Капитан полиции служил в органах внутренних дел с 2008 года. За годы безупречной службы он был награждён множеством ведомственных знаков отличия: «За безупречную службу» III степени, «Отличник органов внутренних дел» II степени, знаком «30 лет полиции Казахстана», а также 17 благодарственными грамотами. С 2015 по 2022 год он занимал должность инспектора в Жетысайском районном управлении департамента полиции.