Улицу Петра Ильичева в ЦАО Омска залило водой

Недавно отремонтированную улицу Петра Ильичева в Омске затопило водой. После двухдневных ливней, как пишут омичи, трассы не справляются с потоками воды. Дорогу ремонтировали в 2022 году.
«На улице П. Ильичева напротив школы происходит затопление дороги. На всей протяженности нет возможности дойти чистым. Дорогу отремонтировали как попало. Кто ее принимал?», — негодуют жители.
Проблема изношенных или неочищенный сетей ливневой канализации обостряется после каждого ливня в Омске. Наиболее проблемные участки, традиционно, в Кировском округе. Как сообщают местные жители в социальных сетях, ливневки не справляются с объемом воды. Наиболее пострадали улицы Володарского, Муромцева и Волгоградская.
«Старый Кировск. Улица Муромцева. Повтор прошлого года, страшно даже представить, что нас ждет дальше. Опять двадцать пять. Канашка не справляется, вода хлещет из всех щелей! А ведь это только начало сезона», — цитирует сообщение одного из очевидцев сообщество ВК «ЧП Омск».
Прошлым летом только в Кировский округ поступило 234 жалобы на подтопления. Вода заливала дворы и проникала в жилые дома, поднимаясь местами до 30 сантиметров.