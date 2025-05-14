Улицу Петра Ильичева в ЦАО Омска залило водой

«Старый Кировск. Улица Муромцева. Повтор прошлого года, страшно даже представить, что нас ждет дальше. Опять двадцать пять. Канашка не справляется, вода хлещет из всех щелей! А ведь это только начало сезона», — цитирует сообщение одного из очевидцев сообщество ВК «ЧП Омск».