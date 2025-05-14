Инспектора ДПС из Приморья обвиняют в избиении водителя при задержании

Большекаменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский». Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ — действия, явно выходящие за пределы полномочий, совершённые с применением насилия и спецсредств, повлекшие нарушение прав граждан, сообщили ИА.
По данным следствия, в июле 2024 года сотрудник полиции начал преследование автомобиля Mitsubishi Outlander на трассе Артём — Находка — Порт Восточный, заподозрив водителя в нарушении ПДД. После остановки транспортного средства инспектор, несмотря на отсутствие сопротивления со стороны водителя, применил к нему физическую силу — нанёс несколько ударов руками и ногами, а затем надел наручники.
Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу. Сотруднику полиции грозит до 10 лет лишения свободы и запрет на занятие должностей в органах власти.