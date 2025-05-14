Инспектора ДПС из Приморья обвиняют в избиении водителя при задержании

По данным следствия, в июле 2024 года сотрудник полиции начал преследование автомобиля Mitsubishi Outlander на трассе Артём — Находка — Порт Восточный, заподозрив водителя в нарушении ПДД. После остановки транспортного средства инспектор, несмотря на отсутствие сопротивления со стороны водителя, применил к нему физическую силу — нанёс несколько ударов руками и ногами, а затем надел наручники.