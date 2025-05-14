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13 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, погиб один человек

Восемь пожаров произошли в жилом секторе.

За минувшие сутки на Среднем Урале спасатели ликвидировали 13 пожаров, 8 из которых случились в жилом секторе. Пострадал один человек, один человек погиб, сообщает региональное МЧС.

Так, накануне в Невьянске по улице Ракетная горел частный жилой дом и надворные постройки, при тушении пожара обнаружен погибший.

В Верхней Салде на улице Красноармейская горели частный жилой дом, баня и гараж на площади 217 квадратных метров. Из горящего дома специалисты МЧС спасли одного человека. Огонь потушили за полчаса 11 специалистов на трех единицах техники.

В Белоярском в СНТ «Восход» сгорел садовый дом на площади 63 «квадрата». Пожар тушили в течение 74 минут 15 спасателей на пяти единицах техники.

В Тавде на улице Некрасова горели стены и дверь частного трехквартирного жилого дома на площади 4 квадратных метра. Пожар ликвидировали за 9 минут 8 специалистов на двух спецмашинах.