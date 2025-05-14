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В Уссурийске родителей школьницы оштрафовали за её ругань матом

Девочка нецензурно выражалась во дворе дома, не принимая во внимание замечания прохожих.

Источник: Аргументы и факты

В Уссурийске школьница во дворе дома на улице Горького ругалась матом. Эта ситуация попала на видеозапись в социальных сетях. Полиция установила участников видео и привлекла к ответственности родителей школьницы.

Сотрудники полиции установили всех участников видеозаписи, в том числе личность несовершеннолетней, которая грубо выражалась нецензурной бранью, не реагируя на замечания взрослых.

«Школьница в возрасте 13 лет почти месяц жила у знакомых без законных представителей. Мать ребенка была в другом городе. Полиция поместила девочку в социально-реабилитационный центр до момента приезда родителей», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В адрес матери девочки был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Сейчас материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов, отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.