В Уссурийске родителей школьницы оштрафовали за её ругань матом

«Школьница в возрасте 13 лет почти месяц жила у знакомых без законных представителей. Мать ребенка была в другом городе. Полиция поместила девочку в социально-реабилитационный центр до момента приезда родителей», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.