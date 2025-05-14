«Поток воды был слишком сильным»: как прошел последний час жизни группы в коллекторе реки Неглинки

В последний час жизни группы в коллекторе реки Неглинки почти весь туннель заполнился водой. При этом гид Константин Филиппов попытался спастись, обмотавшись веревкой. Однако поток воды был слишком сильным, люди просто не смогли удержаться на ногах. Об этом в эксклюзивном интервью с KP.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Уточняется, что восстановлена сама хронология последних действий экскурсионной группы. Так, внутри коллектора группа находилась около часа, успев пройти под Садовым кольцом и Цветным бульваром. Когда уровень воды начал подниматься, группа уже возвращалась назад по маршруту.
Уточняется, что в коллекторе даже при малом подъеме воды течение становилось опасным. В тот день тоннель почти полностью затопило. Спастись можно было лишь при наличии страховочной группы на поверхности, которая бы предупредила о ливне и указала аварийный выход. Однако такая страховка у гида отсутствовала.
В СК РФ также уточнили, что после инцидента были заварены люки и установлена сигнализация, что исключило попадание в тоннель кого-либо.
Напомним, что в августе 2023 года в коллекторе реки Неглинки произошла трагедия — во время экскурсии подземный тоннель затопило большим количеством воды, в результате чего погибли восемь человек.