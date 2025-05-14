«Поток воды был слишком сильным»: как прошел последний час жизни группы в коллекторе реки Неглинки

Уточняется, что в коллекторе даже при малом подъеме воды течение становилось опасным. В тот день тоннель почти полностью затопило. Спастись можно было лишь при наличии страховочной группы на поверхности, которая бы предупредила о ливне и указала аварийный выход. Однако такая страховка у гида отсутствовала.