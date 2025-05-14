Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности в деле о гибели туристов в коллекторе реки Неглинки: где другие фигуранты

Другие фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе могут находиться в США и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2023 года в коллекторе реки Неглинки случилось ЧП — погибли восемь человек. Накануне были осуждены двое фигурантов дела. Но остается актуальным вопрос — где прячутся два других фигуранта дела? Они — владельцы фирм ООО «Авангард» и Tripster Александр Лазовский и Борис Плотица, соответственно. Известно, что они тоже имели отношение к торговле «путешествиями» по подземной реке. Об этом пресс-служба Следственного комитета России рассказала в беседе с KP.RU.

По имеющимся данным, оба фигуранта покинули страну после инцидента и в настоящее время находятся в международном розыске через систему Интерпола. Однако, власти ряда недружественных государств не проявляют готовности к экстрадиции бизнесменов.

Так, в СК РФ сообщили, что Лазовский находится в США, а Плотица может пребывать на Кипре, в Израиле или странах ЕС.

Напомним, что 20 августа 2023 года в коллекторе реки Неглинки была организована экстремальная экскурсия, которую посетили восемь человек. Позднее из-за сильного ливня в туннеле поднялся уровень воды, и в этом потоке никто не выжил.

Ранее KP.RU писал, что диггер Никита Дубас был осужден на 8,5 года лишения свободны, а предприниматель Александр Ким на 5,5 лет.