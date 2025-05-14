Новые подробности в деле о гибели туристов в коллекторе реки Неглинки: где другие фигуранты

В августе 2023 года в коллекторе реки Неглинки случилось ЧП — погибли восемь человек. Накануне были осуждены двое фигурантов дела. Но остается актуальным вопрос — где прячутся два других фигуранта дела? Они — владельцы фирм ООО «Авангард» и Tripster Александр Лазовский и Борис Плотица, соответственно. Известно, что они тоже имели отношение к торговле «путешествиями» по подземной реке. Об этом пресс-служба Следственного комитета России рассказала в беседе с KP.RU.