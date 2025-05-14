Новые подробности в деле о гибели туристов в коллекторе реки Неглинки: где другие фигуранты

В августе 2023 года в коллекторе реки Неглинки случилось ЧП — погибли восемь человек. Накануне были осуждены двое фигурантов дела. Но остается актуальным вопрос — где прячутся два других фигуранта дела? Они — владельцы фирм ООО «Авангард» и Tripster Александр Лазовский и Борис Плотица, соответственно. Известно, что они тоже имели отношение к торговле «путешествиями» по подземной реке. Об этом пресс-служба Следственного комитета России рассказала в беседе с KP.RU.
По имеющимся данным, оба фигуранта покинули страну после инцидента и в настоящее время находятся в международном розыске через систему Интерпола. Однако, власти ряда недружественных государств не проявляют готовности к экстрадиции бизнесменов.
Так, в СК РФ сообщили, что Лазовский находится в США, а Плотица может пребывать на Кипре, в Израиле или странах ЕС.
Напомним, что 20 августа 2023 года в коллекторе реки Неглинки была организована экстремальная экскурсия, которую посетили восемь человек. Позднее из-за сильного ливня в туннеле поднялся уровень воды, и в этом потоке никто не выжил.
Ранее KP.RU писал, что диггер Никита Дубас был осужден на 8,5 года лишения свободны, а предприниматель Александр Ким на 5,5 лет.