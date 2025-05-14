Полиция задержала мужчину, ограбившего 12 лет банкомат в Москве

Правоохранители задержали жителя Подольска, который 12 лет назад украл семь миллионов рублей из банкомата в Москве. Об этом в среду, 14 мая, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
По словам пресс-секретаря ведомства, в ноября 2012 года группа злоумышленников напала на двух охранников банка на улице Народного Ополчения, после чего вскрыла банкомат, забрала деньги и скрылась. Отыскать преступников по горячим следам тогда не удалось. Однако в процессе работы над преступлениями прошлых лет сотрудники полиции установили личность одного из грабителей.
— Это стало возможным благодаря проведенным дополнительным экспертизам, в том числе молекулярно-генетическим. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — написала Волк в своем Telegram-канале.
Другой случай ограбления также произошел в Москве. Сотрудник банка воспользовался своим служебным положением и украл из банковской ячейки более 180 миллионов рублей, которые принадлежали клиенту.