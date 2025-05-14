Полиция задержала мужчину, ограбившего 12 лет банкомат в Москве

По словам пресс-секретаря ведомства, в ноября 2012 года группа злоумышленников напала на двух охранников банка на улице Народного Ополчения, после чего вскрыла банкомат, забрала деньги и скрылась. Отыскать преступников по горячим следам тогда не удалось. Однако в процессе работы над преступлениями прошлых лет сотрудники полиции установили личность одного из грабителей.