В Екатеринбурге накрыли вебкам-студию в подвале дома

Как рассказал он в своем Telegram-канале, речь идет о доме недалеко от перекрестка улиц Фрунзе — 8 Марта. На студию пожаловались жильцы.
«Они рассказали, что к ним в подвал стали захаживать вызывающего вида молоденькие девицы — разукрашенные и в коротких юбчонках. Отработали историю вместе с оперативниками уголовного розыска городского УМВД, зашли внутрь и все сразу стало понятно», — сообщил Чукреев.
По его данным, внутри было пять комнат, оборудованных для съемки и трансляции видео на сайтах с порно. Силовики изъяли десятки анкет девушек и видеооборудование с серверами. Сейчас устанавливаются организаторы вебкам-студии, опрашивается охранник-администратор. По итогам может быть возбуждено уголовное дело.
Напомним, в феврале нынешнего года в Екатеринбурге накрыли целую банду изготовителей порно.