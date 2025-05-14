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Женщина умерла в частной клинике в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело

Страдавшая тяжелым заболеванием жительница Екатеринбурга умерла в одной их городских частных клиник из-за некачественного лечения. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

Страдавшая тяжелым заболеванием жительница Екатеринбурга умерла в одной их городских частных клиник из-за некачественного лечения. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел в марте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, проводится проверка по факту случившегося. О ходе расследования также доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

— Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области… доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения СК.

Другой случай произошел в середине января, когда не менее 36 пациентов Камчатского краевого онкодиспансера заразились гепатитами B и C.