Женщина умерла в частной клинике в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело

Страдавшая тяжелым заболеванием жительница Екатеринбурга умерла в одной их городских частных клиник из-за некачественного лечения. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.