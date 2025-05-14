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Депутата жестоко избили в Таразе

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. В Таразе жестоко избили депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева, сообщил местный паблик Taraznews.kz.

Источник: Sputnik.kz

Об инциденте стало известно накануне вечером, предварительно отмечали, что неизвестный нанес депутату несколько ударов кастетом.

В департаменте полиции Жамбылской области Sputnik Казахстан сообщили, что личность нападавшего установили.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана (Хулиганство). Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию.

подчеркивается в сообщении

Между тем информация о том, насколько пострадал депутат отличается у паблика и полиции — если первый указывал, что его госпитализировали с серьезными травмами, то правоохранители этого не подтверждают.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

отметили в полиции

По заведенному из-за нападения уголовному делу проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, добавили правоохранители.

На днях заместитель акима (мэра) Шымкента Руслан Берденов, также переживший нападение, заявил о возвращении «к нормальной жизни» после трех недель в больнице.