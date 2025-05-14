Депутата жестоко избили в Таразе

Об инциденте стало известно накануне вечером, предварительно отмечали, что неизвестный нанес депутату несколько ударов кастетом.
В департаменте полиции Жамбылской области Sputnik Казахстан сообщили, что личность нападавшего установили.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана (Хулиганство). Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию.
Между тем информация о том, насколько пострадал депутат отличается у паблика и полиции — если первый указывал, что его госпитализировали с серьезными травмами, то правоохранители этого не подтверждают.
Потерпевшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
По заведенному из-за нападения уголовному делу проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, добавили правоохранители.
На днях заместитель акима (мэра) Шымкента Руслан Берденов, также переживший нападение, заявил о возвращении «к нормальной жизни» после трех недель в больнице.