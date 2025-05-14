Кадрами задержания экс-главы Елани и его подельника поделились в ФСБ

«В 2021 году Гугучкин велел съездить на базу к Третьякову и ознакомиться с планом работ. Я увидел, что требуется песок. Завезли его. Как производился расчет, мне неизвестно. В марте 2024 года Гугучкин направил меня к Третьякову с тем, чтобы я забрал у него денежные средства — 100 тысяч рублей. Работу я выполнял еще в 2021-м», — пояснил Маскаев.