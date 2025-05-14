Кадрами задержания экс-главы Елани и его подельника поделились в ФСБ

Еланский райсуд вынес накануне приговор бывшему главе рабочего поселка Александру Гугучкину и его подельнику — директору МКУ «Благоустройство» Вячеславу Маскаеву.
Экс-главу признали виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, руководителя муниципального учреждения — в посредничестве. Видео задержания того и другого поделились в волгоградском УФСБ.
Гугучкина задержали в его кабинете. При себе у чиновника были найдены деньги. Сумма и то, как экс-глава объяснял их происхождение, осталось за кадром — звук на этот момент отключили.
Далее в кадр попало жесткое задержание Маскаева.
При понятых у него было изъято 100 тысяч рублей, которые, как объяснил сотрудник силового ведомства, тот получил от местного предпринимателя Третьякова.
«В 2021 году Гугучкин велел съездить на базу к Третьякову и ознакомиться с планом работ. Я увидел, что требуется песок. Завезли его. Как производился расчет, мне неизвестно. В марте 2024 года Гугучкин направил меня к Третьякову с тем, чтобы я забрал у него денежные средства — 100 тысяч рублей. Работу я выполнял еще в 2021-м», — пояснил Маскаев.
Версия, которую озвучивало ранее следствие и которой накануне поделилась облпрокуратура, несколько отличается.
В суде экс-глава отказался признать себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, которое будет отбывать в колонии общего режима, если ему не удастся оспорить приговор. Маскаева приговорили к условному наказанию сроком на 3,5 года.
Кроме того Гугучкин выплатит штраф в один миллион рублей, второму осужденному суд назначил штраф в полмиллиона.