На Алтае женщина погибла в ДТП, доверив руль несовершеннолетней дочери

«Предварительно установлено, что девушка не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации, связанную с тем, что покрытие дорожной части щебеночное, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате она не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево», — рассказали в МВД.