На Алтае женщина погибла в ДТП, доверив руль несовершеннолетней дочери

В Алтайском крае женщина доверила управление автомобилем несовершеннолетней дочери и погибла в устроенном ею ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.
Авария произошла минувшей ночью, 13 мая около 21:55, на 25-м километре дороги К-89 Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный в Хабарском районе Алтайского края. Женщина 1985 года рождения погибла на месте до приезда скорой помощи. Водитель Toyota Premio 2008 года рождения, не имеющая прав на управление машиной, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
«Предварительно установлено, что девушка не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность ситуации, связанную с тем, что покрытие дорожной части щебеночное, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате она не справилась с управлением, допустила съезд в кювет с наездом на дерево», — рассказали в МВД.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Бурятии в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.