Бастрыкину доложат по делу о смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге

По данным из СМИ, она страдала тяжелым заболеванием и скончалась в марте этого года из-за некачественного лечения.
Согласно информации ЕАН, летом 2023 года у 50-летней жительницы обнаружили онкологию в другой больнице, однако делать операцию было уже поздно. До этого ее целый год лечили от гастрита и панкреатита в частной горбольнице № 41, но врачи не заметили развитие онкозаболевания.
Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение врача-онколога ГАУЗ «Карпинская центральная городская больница». Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).