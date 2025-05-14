Бастрыкину доложат по делу о смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге

Согласно информации ЕАН, летом 2023 года у 50-летней жительницы обнаружили онкологию в другой больнице, однако делать операцию было уже поздно. До этого ее целый год лечили от гастрита и панкреатита в частной горбольнице № 41, но врачи не заметили развитие онкозаболевания.