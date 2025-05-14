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Бастрыкину доложат по делу о смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге, передает Следком.

Источник: Коммерсантъ

По данным из СМИ, она страдала тяжелым заболеванием и скончалась в марте этого года из-за некачественного лечения.

Согласно информации ЕАН, летом 2023 года у 50-летней жительницы обнаружили онкологию в другой больнице, однако делать операцию было уже поздно. До этого ее целый год лечили от гастрита и панкреатита в частной горбольнице № 41, но врачи не заметили развитие онкозаболевания.

Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение врача-онколога ГАУЗ «Карпинская центральная городская больница». Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).