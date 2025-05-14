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Адвокат Мичкова подтвердил, что у хоккеиста вымогают $100 тыс. после ДТП в Дубае

Шук аль Катири, адвокат российского нападающего «Филадельфия Флайерз» Матвея Мичкова, прокомментировал ДТП в Дубае с участием хоккеиста.

Источник: Reuters

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов», — цитирует адвоката Sport Baza.

Он подтвердил, что компания по аренде авто удерживает паспорта хоккеиста и его друга, а также требует $100 тыс., чтобы информация об инциденте не разошлась по интернету. По его словам, дело передано в прокуратуру.

Напомним, что друг Мичкова попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае. Сам игрок находился на пассажирском сидении, но документы на авто были оформлены на игрока.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста из НХЛ Мичкова шантажируют в Дубае из-за ДТП.