Адвокат Мичкова подтвердил, что у хоккеиста вымогают $100 тыс. после ДТП в Дубае

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов», — цитирует адвоката Sport Baza.
Он подтвердил, что компания по аренде авто удерживает паспорта хоккеиста и его друга, а также требует $100 тыс., чтобы информация об инциденте не разошлась по интернету. По его словам, дело передано в прокуратуру.
Напомним, что друг Мичкова попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае. Сам игрок находился на пассажирском сидении, но документы на авто были оформлены на игрока.
Ранее сообщалось, что российского хоккеиста из НХЛ Мичкова шантажируют в Дубае из-за ДТП.