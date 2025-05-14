Адвокат Мичкова подтвердил, что у хоккеиста вымогают $100 тыс. после ДТП в Дубае

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов», — цитирует адвоката Sport Baza.