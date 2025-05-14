В Челябинской области задержали нетрезвую автоугонщицу «Рено»

Историй об угонах автомобилей в регионе немало, и большинство из них происходят «под градусом». Например, в марте под суд отдали двух жителей Свердловской области за вымогательство и угон. По версии следствия, 12 ноября прошлого года пьяные 33-летний и 37-летний мужчины ехали на автомобиле по территории Каслинского района. Подъезжая к железнодорожному переезду «Касли — Верхний Уфалей», они чуть не врезались в автомобиль потерпевшего. После этого вышли из машины, стали угрожать потерпевшему расправой и требовать 100 тысяч рублей за создание аварийной ситуации. Получив отказ, они избили мужчину и угнали его «Ладу Гранту».