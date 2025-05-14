В Челябинской области задержали нетрезвую автоугонщицу «Рено»

История похищения транспорта развернулась в посёлке Урал Кизильского района. А началась она с того, что 29-летняя жительница города Сибай Республики Башкортостан приехала в село Кизильское к знакомому. Поссорившись с ним, она ушла гулять и около АЗС познакомилась с другим мужчиной, владельцем Renault. Потом вместе с ним распивала алкоголь в машине и уснула. Проснувшись и не найдя хозяина машины, она поехала в домой Сибай. А автовладелец, не найдя машину припаркованной около дома, побежал в дежурную часть полиции.
В результате проведённых мероприятий на 83-м километре автодороги «Магнитогорск — Кизильское — Сибай» полицейские остановили угнанный автомобиль, в котором находилась нетрезвая 29-летняя женщина. Её задержали, — рассказали в правоохранительных органах. — Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят и возвращён владельцу.
Историй об угонах автомобилей в регионе немало, и большинство из них происходят «под градусом». Например, в марте под суд отдали двух жителей Свердловской области за вымогательство и угон. По версии следствия, 12 ноября прошлого года пьяные 33-летний и 37-летний мужчины ехали на автомобиле по территории Каслинского района. Подъезжая к железнодорожному переезду «Касли — Верхний Уфалей», они чуть не врезались в автомобиль потерпевшего. После этого вышли из машины, стали угрожать потерпевшему расправой и требовать 100 тысяч рублей за создание аварийной ситуации. Получив отказ, они избили мужчину и угнали его «Ладу Гранту».