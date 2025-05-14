В Кашкадарье нарушитель пытался скрыться от инспекторов на ассенизационной машине

В отношении обоих братьев были составлены протоколы, материалы направлены в суд. Гузарский районный суд по уголовным делам признал мужчин виновными по статьям 194 и 195 Кодекса об административной ответственности — невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел и противодействие их деятельности.