В Кашкадарье нарушитель пытался скрыться от инспекторов на ассенизационной машине

Как выяснилось, инцидент произошёл в махалле «Пахтазор» Гузарского района Кашкадарьинской области. По официальной информации областного управления внутренних дел, инспектор профилактики и сотрудники патрульно-постовой службы пытались остановить ассенизационный автомобиль, однако его водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться.
Машину удалось остановить принудительно. При этом водитель отказался предъявлять документы и оказал активное сопротивление. Вскоре на место приехал его брат, который также вступил в конфликт с инспекторами.
В отношении обоих братьев были составлены протоколы, материалы направлены в суд. Гузарский районный суд по уголовным делам признал мужчин виновными по статьям 194 и 195 Кодекса об административной ответственности — невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел и противодействие их деятельности.
По решению суда, каждому из нарушителей был назначен штраф в размере 7 базовых расчётных величин (около 2,6 миллиона сумов), а также административный арест сроком до трёх суток.