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В Кашкадарье нарушитель пытался скрыться от инспекторов на ассенизационной машине

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). В социальных сетях на днях распространилось видео с жёстким задержанием двух мужчин инспекторами. Пользователи писали, что между правоохранителями и водителями произошла драка, и активно делились роликом с эмоциональными комментариями.

Источник: Vaib.Uz

Как выяснилось, инцидент произошёл в махалле «Пахтазор» Гузарского района Кашкадарьинской области. По официальной информации областного управления внутренних дел, инспектор профилактики и сотрудники патрульно-постовой службы пытались остановить ассенизационный автомобиль, однако его водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться.

Машину удалось остановить принудительно. При этом водитель отказался предъявлять документы и оказал активное сопротивление. Вскоре на место приехал его брат, который также вступил в конфликт с инспекторами.

В отношении обоих братьев были составлены протоколы, материалы направлены в суд. Гузарский районный суд по уголовным делам признал мужчин виновными по статьям 194 и 195 Кодекса об административной ответственности — невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел и противодействие их деятельности.

По решению суда, каждому из нарушителей был назначен штраф в размере 7 базовых расчётных величин (около 2,6 миллиона сумов), а также административный арест сроком до трёх суток.