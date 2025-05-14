Истекла кровью: в Башкирии из-за врачебной ошибки в гинекологии умерла женщина

В Башкирии осудят акушера-гинеколога районной больницы. Врача обвиняют в гибели пациентки.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в 2023 году в приемное отделение больницы обратилась женщина с болями в животе. Осматривала пациентку 53-летняя медик, которая, как считает следствие, оказала ненадлежащую помощь, из-за чего женщина умерла в тот же день.
— Пациентка скончалась от массивной кровопотери вследствие внутрибрюшного кровотечения, — пояснили в ведомстве.
Свою вину гинеколог не признала. В ближайшее время ее судьбу определит суд.
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