За что задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко?

В администрации Новочеркасска Юрий Лысенко (кстати, коренной житель города) работает давно. Ещё в 2010 году он пытался получить пост главы, однако в тот раз попытка успехом не увенчалась. Позже чиновник стал работать в местной думе, а затем — заместителем градоначальника. С 2020 года он возглавляет муниципалитет.