За что задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко?

Всю ночь в Новочеркасске — столице донского казачества — работали силовики. Накануне вечером задержали мэра города — Юрия Лысенко. Без малого пять лет он возглавляет местную администрацию.
Обыски прошли в квартире градоначальника, а также в его рабочем кабинете. Сити-менеджера подозревают в коррупционном преступлении. Сумма взятки — внушительная, подпадает под категорию «особо крупный размер». Детали — в материале Rostov.aif.ru.
Обескуражен и подавлен.
Донской регион уже привык к громким задержаниям, жители уже почти перестали удивляться. И практически всегда это дела о коррупции. Так и теперь: в отношении главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
В ситуации разбираются сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Ростовской области. Также известно, что материал в отношении главы уже давно собирали оперативники УФСБ.
Как удалось выяснить порталу 161.RU, силовики некоторое время назад поставили высокопоставленного чиновника «на прослушку» и следили за его работой. По мнению источника издания, Лысенко не был удивлён, когда к нему в кабинет нагрянули оперативники.
«Был обескуражен, но не удивлен, скорее подавлен. У следствия есть информация о махинациях с землёй и жильём для участников СВО, а также о превышении полномочий. Эти статьи планируют предъявить позже», — цитирует издание анонимного собеседника.
Пока же официально главу задержали за взятку — но это были не деньги, а земельный участок с новым домом. Следствие ссылается, что взамен глава обещал застройщику возвести в возводимом им жилом квартале школу за счёт бюджетных средств. А затем включить объект в программу комплексного развития территории.
Кстати, в деле также фигурирует имя посредника — предпринимателя Любима Белова. По версии следствия, он способствовал сговору застройщика и главы.
Реакция правительства.
На ситуацию незамедлительно отреагировали власти донского региона.
«Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам», — в тот же вечер пояснили в пресс-службе донского правительства.
Как подчёркивают различные издания, и у простых жителей Новочеркасска, и у силовых служб к работе главы давно накопилось множество вопросов. Однако ранее его не трогали — якобы из-за покровительства предыдущей управленческой команды. Когда же началась серия громких разоблачений, под раздачу попал и мэр столицы донского казачества.
В администрации Новочеркасска Юрий Лысенко (кстати, коренной житель города) работает давно. Ещё в 2010 году он пытался получить пост главы, однако в тот раз попытка успехом не увенчалась. Позже чиновник стал работать в местной думе, а затем — заместителем градоначальника. С 2020 года он возглавляет муниципалитет.
О задержанном также известно, что он женат и имеет двоих детей. Сейчас он находится в СИЗО и ожидает решения суда, который должен будет избрать главе меру пресечения.
Любопытный факт: предыдущий глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан по той же самой статье, что и Лысенко. Позже мужчину осудили на восемь лет.