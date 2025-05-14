В Башкирии гинеколог обвиняется в смерти пациентки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ночное время в марте 2023 года в приемное отделение районной больницы поступила женщина с болями в животе. Из-за ненадлежащего оказания акушером-гинекологом медпомощи в этот же день пациентка скончалась от массивной кровопотери — началось сильное внутрибрюшное кровотечение.