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В Башкирии гинеколог обвиняется в смерти пациентки

Перед судом предстанет 53-летняя врач акушер-гинеколог по делу о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ночное время в марте 2023 года в приемное отделение районной больницы поступила женщина с болями в животе. Из-за ненадлежащего оказания акушером-гинекологом медпомощи в этот же день пациентка скончалась от массивной кровопотери — началось сильное внутрибрюшное кровотечение.

«Врач, заподозрив внематочную беременность, не выполнила необходимые диагностические процедуры, не назначила и не провела срочное хирургическое вмешательство, которое требовалось при подозрении на вышеуказанный диагноз, что в итоге привело к летальному исходу», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Обвиняемая не признала вину в совершении инкриминируемого преступления. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.