«Роскосмос»: угрозы инфраструктуре космодрома Восточный из-за пожара нет

Пожар, который удалось локализовать в окрестностях ЗАТО Циолковский Амурской области, не представляет угрозы для инфраструктуры космодрома Восточный, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».
«Все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиком работ», — говорится в публикации.
Сообщается, что в настоящее время пожарные ликвидируют отдельные очаги возгорания в районе Циолковского.
Напомним, накануне стало известно о возникновении пожара в лесном массиве Свободненского района Амурской области неподалеку от космодрома Восточный. В тот же день появилась информация о локализации пожара. Сообщалось, что произошедшее не отразилось на работе космодрома.