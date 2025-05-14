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«Роскосмос»: угрозы инфраструктуре космодрома Восточный из-за пожара нет

По информации госкорпрорации, в настоящее время ведется полная ликвидация отдельных очагов возгорания.

Источник: Аргументы и факты

Пожар, который удалось локализовать в окрестностях ЗАТО Циолковский Амурской области, не представляет угрозы для инфраструктуры космодрома Восточный, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

«Все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиком работ», — говорится в публикации.

Сообщается, что в настоящее время пожарные ликвидируют отдельные очаги возгорания в районе Циолковского.

Напомним, накануне стало известно о возникновении пожара в лесном массиве Свободненского района Амурской области неподалеку от космодрома Восточный. В тот же день появилась информация о локализации пожара. Сообщалось, что произошедшее не отразилось на работе космодрома.